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Россия закрывает консульство Польши, Варшава угрожает ответить тем же

Новина українською →
Пятница 14 июля 2023 12:58
Россия закрывает консульство Польши, Варшава угрожает ответить тем же Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация решила закрыть консульское агентство Польши в Смоленске из-за "недружественных действий". Варшава пригрозила ответом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

"Такой шаг предпринят в ответ на недружественные антироссийские действия Варшавы, в частности - изъятие в пользу государства здания, в котором размещается средняя школа при российском посольстве", - пишет издание.

Также отмечается, что решение о закрытии консульства уже было утверждено правительством.

Реакция Польши

Как отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава подготовит аналогичные шаги по закрытию Россией консульства.

"Мы регулярно получаем информацию об агрессивных дипломатических действиях со стороны России. Если наконец дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши представительства, мы ответим тем же", - отметил премьер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Финляндия в это время может закрыть российское Генеральное консульство в городе Турку.

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