UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія закрила доступ України до інформації про рівень радіації на Запорізькій АЕС

Фото: Росія закрила доступ України до інформації щодо рівня радіації на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти зупинили автоматичну передачу Україні даних про рівень радіації на Запорізькій АЕС з датчиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання Олега Корікова

"Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного моніторингу, розташованих на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки", - розповів Коріков.

За його словами, тепер фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії, які знаходяться на території станції, змушені фотографувати чи записувати інформацію з датчиків та передавати дані до штаб-квартири МАГАТЕ.

Він зазначив, що пізніше у штаб-квартирі ці дані вводять у відповідну систему, до якої мають доступ усі країни-члени МАГАТЕ, зокрема Україна.

Коріков наголосив, що окупанти такими діями продовжують руйнувати принципи безпеки на станції. Виправити ситуацію можна лише у разі демілітаризації та деокупації ЗАЕС.

Окупація Запорізької АЕС

Нагадаємо, російські війська змогли встановити свій контроль над Запорізькою АЕС у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Вони використовують станцію як живий щит - розміщують там свою техніку, проводять провокації.

Через обстріли росіян ЗАЕС вже кілька разів було відключено від зовнішнього живлення, яке необхідне для охолодження енергоблоків.

Після недавнього підриву Каховської ГЕС суттєво знизився рівень води у Каховському водосховищі, за допомогою якого також відбувається охолодження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСВійна Росії проти Українирадиационная опасность