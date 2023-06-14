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Россия закрыла доступ Украины к информации об уровне радиации на Запорожской АЭС

Фото: Россия закрыла доступ Украины к информации об уровне радиации на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты остановили автоматическую передачу Украине данных об уровне радиации на Запорожской АЭС с датчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг и.о. главы Государственной инспекции по ядерному регулированию Олега Корикова.

"Две недели назад по команде из Москвы прекратилась автоматическая передача данных с датчиков радиационного мониторинга, расположенных на промышленной площадке Запорожской АЭС. Это неприемлемо и является нарушением требований ядерной и радиационной безопасности", - рассказал Кориков.

По его словам, теперь специалисты Международного агентства по атомной энергии, которые находятся на территории станции, вынуждены фотографировать или записывать информацию с датчиков и передавать данные в штаб-квартиру МАГАТЭ.

Он отметил, что позже в штаб-квартире эти данные вводят в соответствующую систему, к которой имеют доступ все страны-члены МАГАТЭ, в том числе Украина.

Кориков подчеркнул, что оккупанты такими действиями продолжают разрушать принципы безопасности на станции. Исправить ситуацию можно только в случае демилитаризации и деоккупации ЗАЭС.

Оккупация Запорожской АЭС

Напомним, российские войска смогли установить свой контроль над Запорожской АЭС в первые недели полномасштабного вторжения в Украину. Они используют станцию в качестве живого щита - размещают там свою технику, проводят провокации.

Из-за обстрелов россиян ЗАЭС уже несколько раз была отключена от внешнего питания, которое необходимо для охлаждения энергоблоков.

После недавнего подрыва Каховской ГЭС существенно снизился уровень воды в Каховском водохранилище, при помощи которого также происходит охлаждение.

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