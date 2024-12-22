Росія загрожує Європі більше, ніж ми уявляємо, - прем'єр Італії

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення ЄС постійно посилює тиск на Росію.

Зокрема 15 грудня Європейський Союз запровадив 15-й пакет санкцій проти Росії. До санкційного списку потрапили 54 особи та 30 організацій Росії, Китаю та КНДР.

ЄС ввів санкції проти російського тіньового флоту, військових РФ, причетних до удару по "Охматдиту", керівництва компаній в енергетичному секторі, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій.

Днями президентка Єврокомісії Урсула фонд дер Ляєн заявила, що ЄС вже розпочав працювати над 16-м пакетом санкцій проти Росії.

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