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Росія загрожує Європі більше, ніж ми уявляємо, - прем'єр Італії

Фото: прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (flickr.com)
Автор: Каріна Левицька

Росія становить велику загрозу безпеці Європейського Союзу. Серед іншого Москва також може використовувати нелегальну імміграцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

 

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення ЄС постійно посилює тиск на Росію.

Зокрема 15 грудня Європейський Союз запровадив 15-й пакет санкцій проти Росії. До санкційного списку потрапили 54 особи та 30 організацій Росії, Китаю та КНДР.

ЄС ввів санкції проти російського тіньового флоту, військових РФ, причетних до удару по "Охматдиту", керівництва компаній в енергетичному секторі, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій.

Днями президентка Єврокомісії Урсула фонд дер Ляєн заявила, що ЄС вже розпочав працювати над 16-м пакетом санкцій проти Росії.

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Війна Росії проти України