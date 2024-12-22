Россия угрожает Европе больше, чем мы представляем, - премьер Италии

Россия представляет большую угрозу безопасности Европейского Союза. Среди прочего Москва также может использовать нелегальную иммиграцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ЕС постоянно усиливает давление на Россию.
В частности 15 декабря Европейский Союз ввел 15-й пакет санкций против России. В санкционный список попали 54 человека и 30 организаций России, Китая и КНДР.
ЕС ввел санкции против российского теневого флота, военных РФ, причастных к удару по "Охматдету", руководства компаний в энергетическом секторе, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций.
На днях президент Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен заявила, что ЕС уже начал работать над 16-м пакетом санкций против России.
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