Росія забрала заводи данської компанії Rockwool під свій контроль
Данська компанія з виробництва будівельних матеріалів Rockwool заявила, що Росія взяла під свій контроль чотири компанії на території РФ. Тепер Rockwool не контролює свої активи в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У заяві компанії сказано, що заводи буде виключено з консолідованої звітності, а чисту вартість їхнього бізнесу буде списано. При цьому наголошується, що їхній сукупний написав станом на 31 грудня становив 469 млн доларів.
Компанія додала, що відстоюватиме свої законні права відповідно до двостороннього інвестиційного договору між країнами, додавши таке:
"Ми не маємо оптимізму з приводу скасування рішення про передачу наших російських дочірніх компаній під примусове зовнішнє управління", - заявили в компанії.
Після того, як Bloomberg повідомило про конфіскацію двох дочірніх компаній, акції Rockwool у вівторок впали на 8%.
Росія веде гібридну війну проти ЄС
Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року генерал-майор ГУР Вадим Скібійкий заявив, що Росія посилює гібридну війну проти Європейського Союзу.
Зокрема, розширилася агентурна мережа в медіа. Так, якщо в лютому 2025 року було зафіксовано 75 ключових агентів впливу в ЄС, то в листопаді їх було вже 169.
Також за словами Скібіцького, Москва використовує тему про мир не для досягнення згоди, а як інформаційний таран для дестабілізації європейських суспільств.
Крім того, у 2025 році над низкою країн Європи фіксувалися дрони. Це прямий індикатор переходу гібридної війни у фізичну площину.
