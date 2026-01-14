Россия забрала заводы датской компании Rockwool под свой контроль

Датская компания по производству строительных материалов Rockwool заявила, что Россия взяла под свой контроль четыре компании на территории РФ. Теперь Rockwool не контролирует свои активы в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В заявлении компании сказано, что заводы будут исключены из консолидированной отчетности, а чистая стоимость их бизнеса будет списана. При этом отмечается, что их совокупный написал по состоянию на 31 декабря составлял 469 млн долларов.

Компания добавила, что будет отстаивать свои законные права в соответствии с двусторонним инвестиционным договором между странами, добавив следующее:

"Мы не питаем оптимизма по поводу отмены решения о передаче наших российских дочерних компаний под принудительное внешнее управление", - заявили в компании.

После того, как Bloomberg сообщило о конфискации двух дочерних компаний, акции Rockwool во вторник упали на 8%.