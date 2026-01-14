Россия забрала заводы датской компании Rockwool под свой контроль
Датская компания по производству строительных материалов Rockwool заявила, что Россия взяла под свой контроль четыре компании на территории РФ. Теперь Rockwool не контролирует свои активы в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В заявлении компании сказано, что заводы будут исключены из консолидированной отчетности, а чистая стоимость их бизнеса будет списана. При этом отмечается, что их совокупный написал по состоянию на 31 декабря составлял 469 млн долларов.
Компания добавила, что будет отстаивать свои законные права в соответствии с двусторонним инвестиционным договором между странами, добавив следующее:
"Мы не питаем оптимизма по поводу отмены решения о передаче наших российских дочерних компаний под принудительное внешнее управление", - заявили в компании.
После того, как Bloomberg сообщило о конфискации двух дочерних компаний, акции Rockwool во вторник упали на 8%.
Россия ведет гибридную войну против ЕС
Напомним, в конце декабря 2025 года генерал-майор ГУР Вадим Скибийкий заявил, что Россия усиливает гибридную войну против Европейского Союза.
В частности, расширилась агентурная сеть в медиа. Так, если в феврале 2025 года было зафиксировано 75 ключевых агентов влияния в ЕС, то в ноябре их было уже 169.
Также по словам Скибицкого, Москва использует тему о мире не для достижения согласия, а как информационный таран для дестабилизации европейских обществ.
Кроме того, в 2025 году над рядом стран Европы фиксировались дроны. Это прямой индикатор перехода гибридной войны в физическую плоскость.
Подробнее об усилении гибридной войны РФ против ЕС - читайте в материале РБК-Украина.