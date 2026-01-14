ua en ru
Россия забрала заводы датской компании Rockwool под свой контроль

Среда 14 января 2026 01:45
UA EN RU
Россия забрала заводы датской компании Rockwool под свой контроль Фото: компания будет отстаивать свои законные права (РосЗМІ)
Автор: Эдуард Ткач

Датская компания по производству строительных материалов Rockwool заявила, что Россия взяла под свой контроль четыре компании на территории РФ. Теперь Rockwool не контролирует свои активы в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении компании сказано, что заводы будут исключены из консолидированной отчетности, а чистая стоимость их бизнеса будет списана. При этом отмечается, что их совокупный написал по состоянию на 31 декабря составлял 469 млн долларов.

Компания добавила, что будет отстаивать свои законные права в соответствии с двусторонним инвестиционным договором между странами, добавив следующее:

"Мы не питаем оптимизма по поводу отмены решения о передаче наших российских дочерних компаний под принудительное внешнее управление", - заявили в компании.

После того, как Bloomberg сообщило о конфискации двух дочерних компаний, акции Rockwool во вторник упали на 8%.

Россия ведет гибридную войну против ЕС

Напомним, в конце декабря 2025 года генерал-майор ГУР Вадим Скибийкий заявил, что Россия усиливает гибридную войну против Европейского Союза.

В частности, расширилась агентурная сеть в медиа. Так, если в феврале 2025 года было зафиксировано 75 ключевых агентов влияния в ЕС, то в ноябре их было уже 169.

Также по словам Скибицкого, Москва использует тему о мире не для достижения согласия, а как информационный таран для дестабилизации европейских обществ.

Кроме того, в 2025 году над рядом стран Европы фиксировались дроны. Это прямой индикатор перехода гибридной войны в физическую плоскость.

Подробнее об усилении гибридной войны РФ против ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

