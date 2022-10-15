Росія заблокувала спільну заяву МВФ із засудженням вторгнення в Україну

Країни-члени Міжнародного валютного фонду майже одноголосно закликали Росію припинити війну в Україні, заявила голова керівного комітету МВФ, назвавши війну найбільшим чинником, який підживлює інфляцію і сповільнює глобальну економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр економіки Іспанії Надя Кальвіно заявила на прес-конференції, що Росія знову заблокувала консенсус щодо випуску спільного комюніке під час засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету.

Кальвіно сказала, що заклик до припинення війни був сильнішим, ніж на зустрічах МВФ та Світового банку у квітні, оскільки конфлікт викликає відсутність продовольчої та енергетичної безпеки, зростання цін та ризики для фінансової стабільності.

"Це дуже ясно на людському рівні, на практичному рівні, на об'єктивному рівні - зупинити війну. Зупинити війну, - сказала директор-розпорядник МВФ Крістіна Георгієва. - Це найпростіший спосіб привести світову економіку на краще форму. Зупинити війну".

Настрої Георгієвої підтримала міністр фінансів США Джанет Єллен, яка заявила на окремій прес-конференції, що, роздумуючи про економічні заходи у відповідь, "очевидно, що найважливіше, і всі згодні з тим, що Росія має припинити війну з Україною".

Незгода Росії з такими закликами змусила керівний комітет МВФ виступити із заявою голови, сказала Кальвіно, додавши, що вона відображає тверду згоду з багатьох економічних питань.

У заяві міститься заклик до центральних банків прагнути стабільності цін, тоді як фіскальна політика має приділяти пріоритетну увагу захисту вразливих груп від підвищення вартості життя.

"Ми забезпечимо узгодженість загальної грошово-кредитної та податково-бюджетної політики з належним урахуванням додаткової ролі структурної політики у пом'якшенні компромісів", - йдеться у заяві, яка повторює раді МВФ Великобританії та іншим країнам не допускати, щоб грошово-кредитна та фіскальна політика працювала проти один одного.

Щодо валют, у заяві визнається тиск, який створюється сильним доларом США.

"Визнаючи, що багато валют значно змінилися цього року через підвищену волатильність, ми підтверджуємо наші зобов'язання щодо обмінних курсів, зроблені у квітні 2021 року", - йдеться у заяві МВФК.