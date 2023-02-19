Россия заблокировала ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС. Украина призвала Запад отреагировать

Военные РФ блокируют ротации сотрудников МАГАТЭ с Запорожской АЭС, но это грубое нарушение международных норм права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает блокирование Российской Федерацией ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию", - говорится в заявлении.

По словам МИДа, этим поступком Россия грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности и демонстрирует полное игнорирование резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, требующих от России немедленно вывести военную технику и российский персонал из ЗАЭС.

В министерстве сообщают, что военные РФ, несмотря на наличие представителей МАГАТЭ, продолжают активную милитаризацию Запорожской АЭС и прилегающей территории, размещая там военную технику и военнослужащих.

"Если Россию не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе, масштабы которой были до сих пор неизвестны для Европы", - подчеркнули в МИД.

Министерство иностранных дел также призвало международное сообщество и лично генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси противостоять российской агрессии и применить активные действия для того, чтобы прекратить непрерывные преступления РФ против гражданских ядерных объектов в Украине, оккупацию ЗАЭС, препятствование работе МАГАТЭ и создание угроз жизни экспертов.

"Призываем международное сообщество принять немедленные шаги для расширения санкций против российской государственной корпорации «Росатом», аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики России. Отдельно подчеркиваем необходимость полного прекращения сотрудничества с РФ в сфере ядерных технологий, а также ограничение прав и привилегий России в МАГАТЭ", - подчеркнули в министерстве.