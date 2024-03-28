Росія заблокувала резолюцію ООН щодо продовження моніторингу санкцій проти КНДР

Росія наклала вето на резолюцію Організації Об'єднаних Націй, якою пропонувалося продовжити моніторинг санкцій проти Північної Кореї експертами ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
У ході голосування на засіданні Ради Безпеки ООН, яка складається з 15 членів, 13 країн проголосували "за", Росія була проти, а Китай утримався.
Резолюція Ради Безпеки ООН, автором якої виступили Сполучені Штати, продовжила б мандат групи експертів ООН на рік, але вето Росії зупинить її роботу.
Таким чином, Росія фактично скасувала моніторинг санкцій ООН проти Північної Кореї.
Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя перед голосуванням звинуватив країни Заходу в тому, що вони намагаються "задушити" Північну Корею, а санкції виявилися "неактуальними" та "відірваними від реальності" у приборканні її ядерної програми.
Нагадаємо, Північна Корея є союзником Росії у війні проти України. Зокрема, вона надає країні-агресору боєприпаси та балістичні ракети, що є порушенням санкцій Ради Безпеки ООН проти Пхеньяну.
Як розповіли в Державному департаменті США, Північна Корея хоче отримати від Росії технології балістичних ракет або інші передові технології в обмін на такі поставки.
Також видання Financial Times написало про те, що Росія розпочала прямі постачання нафти в КНДР, що також порушує санкції Радбезу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.