Росія заблокувала резолюцію ООН щодо продовження моніторингу санкцій проти КНДР

У ході голосування на засіданні Ради Безпеки ООН, яка складається з 15 членів, 13 країн проголосували "за", Росія була проти, а Китай утримався.

Резолюція Ради Безпеки ООН, автором якої виступили Сполучені Штати, продовжила б мандат групи експертів ООН на рік, але вето Росії зупинить її роботу.

Таким чином, Росія фактично скасувала моніторинг санкцій ООН проти Північної Кореї.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя перед голосуванням звинуватив країни Заходу в тому, що вони намагаються "задушити" Північну Корею, а санкції виявилися "неактуальними" та "відірваними від реальності" у приборканні її ядерної програми.