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Росія забирає гуманітарку в українців для курян: ТОТ залишають без "допомоги"

Фото: РФ відбирає гуманітарку у машканців ТОТ (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни відібрали в українців в окупації всю гуманітарну допомогу. Її спрямують у вигляді допомоги населенню Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни масово переправляють гуманітарні вантажі, передбачені для тимчасово окупованих територій, на Курську область.

"Не секрет, що для Кремля українці не є пріоритетом й гуманітарна допомога на ТОТ має функцію шантажу та підкупу лояльності населення. Водночас потреби етнічних росіян мають більше пріоритетність, адже у Кремлі чудово розуміють що ТОТ - не Росія", - йдеться в повідомленні

Відтак усі гуманітарні вантажі були перенаправлені у Курську область. Російські пропагандисти та влада подають це, як ініціативу населення тимчасово окупованих територій. Водночас місцевим наразі відмовлено у видачі.

"Натомість їх годують обіцянками", - зазначають у Центрі нацспротиву.

Проблеми в забезпеченні на ТОТ

Зауважимо, що на окупованих територіях є гострий дефіцит ряду необхідних речей та товарів. Зокрема, мешканці потребують самого необхідного в користуванні - ліків.

При цьому окупаційна влада та російська пропаганда запевняють, що місцеве населення забезпечене усім необхідним. Втім, попри це, місцеві мешканці залишаються тривалий час не тільки без матеріальної допомоги, але й без зарплат.

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Гуманітарна допомогаКурська областьВійна Росії проти України