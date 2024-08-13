Росія забирає гуманітарку в українців для курян: ТОТ залишають без "допомоги"

Росіяни відібрали в українців в окупації всю гуманітарну допомогу. Її спрямують у вигляді допомоги населенню Курської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Зазначається, що росіяни масово переправляють гуманітарні вантажі, передбачені для тимчасово окупованих територій, на Курську область.
"Не секрет, що для Кремля українці не є пріоритетом й гуманітарна допомога на ТОТ має функцію шантажу та підкупу лояльності населення. Водночас потреби етнічних росіян мають більше пріоритетність, адже у Кремлі чудово розуміють що ТОТ - не Росія", - йдеться в повідомленні
Відтак усі гуманітарні вантажі були перенаправлені у Курську область. Російські пропагандисти та влада подають це, як ініціативу населення тимчасово окупованих територій. Водночас місцевим наразі відмовлено у видачі.
"Натомість їх годують обіцянками", - зазначають у Центрі нацспротиву.
Зауважимо, що на окупованих територіях є гострий дефіцит ряду необхідних речей та товарів. Зокрема, мешканці потребують самого необхідного в користуванні - ліків.
При цьому окупаційна влада та російська пропаганда запевняють, що місцеве населення забезпечене усім необхідним. Втім, попри це, місцеві мешканці залишаються тривалий час не тільки без матеріальної допомоги, але й без зарплат.
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