Отмечается, что россияне массово переправляют гуманитарные грузы, предусмотренные для временно оккупированных территорий, на Курскую область.

"Не секрет, что для Кремля украинцы не являются приоритетом и гуманитарная помощь на ВОТ имеет функцию шантажа и подкупа лояльности населения. В то же время потребности этнических россиян имеют больше приоритетность, ведь в Кремле прекрасно понимают, что ВОТ- не Россия", - говорится в сообщении.

Следовательно, все гуманитарные грузы были перенаправлены в Курскую область. Российские пропагандисты и власть представляют это как инициативу населения временно оккупированных территорий. В то же время, местным пока отказано в выдаче.

"Вместо этого их кормят обещаниями", - отмечают в Центре нацсопротивления.