Росія заарештувала понад 140 українців за політичними мотивами, - МЗС

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію Міністерства закордонних справ України.

Так, під час чергового засідання Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв’язнів перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що росіяни продовжують затримувати українців за політичними мотивами.

У МЗС зазначили, що від 24 лютого окупаційна влада винесла вироків кримським політв’язням загальним терміном понад 1300 років.