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Росія заарештувала понад 140 українців за політичними мотивами, - МЗС

Фото: росіяни затримали понад 140 українців за політичними мотивами (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія незаконно заарештувала понад 140 українців за політично мотивованими звинуваченнями.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Міністерства закордонних справ України.

Так, під час чергового засідання Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв’язнів перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що росіяни продовжують затримувати українців за політичними мотивами.

У МЗС зазначили, що від 24 лютого окупаційна влада винесла вироків кримським політв’язням загальним терміном понад 1300 років.

Нагадаємо, що Росія розпочинає процес створення "судової системи" на тимчасово окупованих територіях України.

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