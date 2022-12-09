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Россия арестовала более 140 украинцев по политическим мотивам, - МИД

Фото: россияне задержали более 140 украинцев по политическим мотивам (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия незаконно арестовала более 140 украинцев по политически мотивированным обвинениям.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Министерства иностранных дел Украины.

Так, во время очередного заседания Платформы международного действия по освобождению Россией украинских политзаключенных, первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что россияне продолжают задерживать украинцев по политическим мотивам.

В МИД отметили, что с 24 февраля оккупационные власти вынесли приговоры крымским политзаключенным общим сроком более 1300 лет.

Напомним, что Россия начинает процесс создания "судебной системы" на временно оккупированных территориях Украины.

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