Росія почала створення "судів" на окупованих територіях
Росія розпочинає процес створення "судової системи" на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву.
"За словами окупантів, найближчим часом очікується інтеграція “судової системи” з окупаційними судами. Для цього судовий корпус укомплектовують з російських суддів-гастролерів та низки місцевих зрадників", - йдеться у повідомленні.
У центрі зазначають, що ніякої юридичної сили та правових наслідків ці "суди" не мають.
"Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на ТОТ", - зазначили у ЦНС.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що окупанти призначають на захоплених територіях своїх "прокурорів" задля нових репресій.
Раніше повідомлялось, що російські окупанти хочуть запровадити "візовий режим" на захопленій території Запорізької області. Таке "правило" вони планують запровадити вже з початку наступного року.
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