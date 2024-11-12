Росія, ймовірно, втручається у вибори в Румунії, - ЗМІ

ЗМІ пишуть, що політичні джерела в чергове попередили про нечесність виборчого процесу в Румунії та припустили, що Росія активно намагається вплинути на майбутні вибори в країні.

"Вони працюють через довірених осіб, через посередників, таких як афілійовані або фінансовані ними організації, можливо, навіть через кандидатів", - йдеться в публікації.

Тим часом румунська розвідувальна служба (SRI) веде активне спостереження за громадянами Росії на території Румунії і виявляє особливу пильність щодо будь-яких осіб або організацій, які кидають виклик союзу Румунії з ЄС та НАТО. Також SRI відслідковує, чи підривають якісь організації чи суб'єкти геолополітичне становище країни.

Окрім Росії, румунські чиновники вивчають можливий вплив інших країн, включаючи Китай та Північну Корею.

Ще однією ознакою впливу є мережа ботів та тролів у соцмережах, які намагаються "отримати нелегітимний контент для просування певних кандидатів". Поліція тим часом розпочала кримінальне розслідування діяльності "фабрик тролів".

Зазначимо, що перший тур виборів президента Румунії відбудеться 24 листопада. При необхідності другий тур буде проведено 8 грудня. Між двома турами, 1 жовтня, відбудуться вибори до парламенту.

Також важливо додати, що в Румунії однозначно буде обрано нового главу держави. Це пов'язано з тим, що нинішній президент Румунії Клаус Йоханніс не може залишитись на своїй посаді на третій термін.