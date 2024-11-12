Россия, вероятно, вмешивается в выборы в Румынии, - СМИ

СМИ пишут, что политические источники в очередной раз предупредили о нечестности избирательного процесса в Румынии и предположили, что Россия активно пытается повлиять на предстоящие выборы в стране.

"Они работают через доверенных лиц, через посредников, таких как аффилированные или финансируемые ими организации, возможно даже через кандидатов", - говорится в публикации.

Тем временем румынская разведывательная служба (SRI) ведет активное наблюдение за гражданами России на территории Румынии и проявляют особую бдительность в отношении любых лиц или организаций, бросающих вызов союзу Румынии с ЕС и НАТО. Также SRI отслеживает, подрывают ли какие-либо организации или субъекты геолополитческое положение страны.

Помимо России, румынские чиновники изучают возможное влияние других стран, включая Китай и Северную Корею. Парламент поручил SRI расследовать, могут ли иностранные государства или субъекты осуществлять кибератаки на госучреждения или распространять дезинформацию.

Еще одним признаком влияния является сеть ботов и тролей в соцсетях, которые пытаются "получить нелегитимный контент для продвижения определенных кандидатов". Полиция тем временем начала уголовное расследование деятельности "фабрик тролей".

Отметим, что первый тур выборов президента Румынии состоится 24 ноября. При необходимости, второй тур будет проведен 8 декабря. Между двумя турами, 1 октября, пройдут выборы в парламент.

Также важно добавить, в Румынии однозначно будет избран новый глава государства. Это связано с тем, что нынешний президент Румынии Клаус Йоханнис не может остаться на своей должности на третий срок.