У Румунії усунули від участі у виборах проросійського кандидата у президенти

У листопаді відбудеться перший тур виборів президента Румунії. Однак кандидатів поменшало, адже від участі усунули проросійського політика.

Верховний суд Румунії виключив зі списку кандидатів у президенти проросійського ультраправого політика. Це, у свою чергу, викликало занепокоєння з боку кандидатів усього політичного спектру.

Мова йде про Діану Шошоаку, лідера SOS Romania - невеликої ультранаціоналістичної євроскептичної опозиційної партії, яка в червні несподівано здобула два місця в Європейському парламенті.

Повідомляється, що у суботу Конституційний суд Румунії обговорив юридичні претензії до шести кандидатур. Він відхилив п'ять, але прийняв заперечення проти Шошоаки, не пояснивши свого рішення.

Під час цього рішення політик вела пряму трансляцію на Facebook, заявивши, що вибори в Румунії хочуть сфальсифікувати.

"Це доводить, що американці, євреї та Європейський союз планують сфальсифікувати румунські вибори ще до їх початку. З цього моменту ми маємо явний доказ того, що в Румунії обговорюється диктатура і повна відсутність демократії", - сказала Шошоака.

Reuters зазначає, що суд зазвичай публікує докладні пояснення своїх рішень пізніше.

Тим часом політики, які представляють різні політичні кола, заявили, що це рішення є безпрецедентною загрозою демократичним цінностям. Оскільки суд, який складається з дев'яти членів, призначається з політичних мотивів - багато політиків звинуватили його у втручанні.

Зазначимо, що вибори президента Румунії, країни, яка є членом ЄС та НАТО, відбудуться у два тури 24 листопада та 8 грудня. Між турами будуть ще парламентські вибори.

Офіційно про свою кандидатуру заявили майже 20 політиків, проте опитування громадської думки показують, що переваги виборців є вкрай розрізненими.

Згідно з опитуваннями, зважаючи на все, у другий тур президентських виборів вийде лівий прем'єр-міністр соціал-демократ Марчел Чолаку. Однак незрозуміло, з ким він балотуватиметься.

"Хоча роль в основному церемоніальна, повноваження президента включають висування кандидатури прем'єр-міністра після виборів та призначення суддів і прокурорів. Вони також включають нагляд за зовнішньою політикою, що означає, що новий президент відіграватиме вирішальну роль у відданості Румунії підтримці України", - додало Reuters.