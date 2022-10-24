Росія ймовірно готує теракт у звільненому Вовчанську, аби звинуватити ЗСУ

Російська Федерація заявила про нібито намір наших героїв завдати удару по нещодавно звільненому Вовчанську Харківської області. Ймовірно готує алібі для свого воєнного злочину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

Як повідомляє Міноборони Росії, так звані "підрозділи іноземних найманців" нібито 24 жовтня планують провокації із загибеллю українців у Вовчанську. Як відзначає російська сторона, удар планують завдати під час роздачі гуманітарної допомоги жителям.

Ймовірно, таким чином Росія готує алібі для чергового воєнного злочину проти українського народу.

"Окупанти почали створювати так зване інформаційне алібі для свого чергового теракту", - відзначив Братчук.