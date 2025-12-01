Росія вже завтра запускає продаж облігацій у юанях: ЗМІ розкрили, що задумали у Москві

За даними видання, російське міністерство фінансів розпочне приймати замовлення на випуск банкнот, що складаються з двох частин і які обертаються на внутрішньому на ринку.

Очікується, що позичальник розмістить боргове зобов'язання з цільовим купоном у 6,25%-6,5% для траншу терміном на три роки та два місяці. Купон для тієї частини, що розрахована на сім із половиною років, буде обмежено 7,5%.

Bloomberg пише, що Москва йде на цей крок, відчуваючи дефіцит та проблеми з доступом до фінансування в доларах та євро.

Також наголошується, що різке зростання позитивного сальдо торгівельного балансу з Китаєм (за 10 місяців року зросло до 19 млрд доларів) призвело до надлишку китайської валюти у російських експортерів.

"Такий крок є важливою демонстрацією локального застосування інтернаціоналізації юаня та ключовим показником змінного глобального фінансового ландшафту. У довгостроковій перспективі випуск Росією суверенних облігацій у юанях призведе до структурного зрушення у дедоларизації", - цитує агентство китайського аналітика.

Для Пекіна, за даними видання, дебютний випуск російських облігацій у юанях стане доповненням до рекордних 13 млрд юанів, які цього року залучили іноземні уряди, включаючи Угорщину, Індонезію та Шарджу в ОАЕ.