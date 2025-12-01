Россия уже завтра запускает продажу облигаций в юанях: СМИ раскрыли, что задумали в Москве

По данным издания, российское министерство финансов начнет принимать заказы на выпуск банкнот, состоящих из двух частей и обращающихся на внутреннем на рынке.

Ожидается, что заемщик разместит долговое обязательство с целевым купоном в 6,25%-6,5% для транша сроком на три года и два месяца. Купон для той части, которая рассчитана на семь с половиной лет, будет ограничен 7,5%.

Bloomberg пишет, что Москва идет на этот шаг, испытывая дефицит и проблемы с доступом к финансированию в долларах и евро.

Также отмечается, что резкий рост положительного сальдо торгового баланса с Китаем (за 10 месяцев года выросло до 19 млрд долларов) привело к избытку китайской валюты у российских экспортеров.

"Такой шаг является важной демонстрацией локального применения интернационализации юаня и ключевым показателем меняющегося глобального финансового ландшафта. В долгосрочной перспективе выпуск Россией суверенных облигаций в юанях приведет к структурному сдвигу в дедолларизации", - цитирует агентство китайского аналитика.

Для Пекина, по данным издания, дебютный выпуск российских облигаций в юанях станет дополнением к рекордным 13 млрд юаней, которые в этом году привлекли иностранные правительства, включая Венгрию, Индонезию и Шарджу в ОАЭ.