Россия уже завтра запускает продажу облигаций в юанях: СМИ раскрыли, что задумали в Москве

Россия 2 декабря запустит первую продажу суверенных облигаций, номинированных в юанях. Такое решение будет способствовать усилиям Китая по повышению авторитета его валюты в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, российское министерство финансов начнет принимать заказы на выпуск банкнот, состоящих из двух частей и обращающихся на внутреннем на рынке.
Ожидается, что заемщик разместит долговое обязательство с целевым купоном в 6,25%-6,5% для транша сроком на три года и два месяца. Купон для той части, которая рассчитана на семь с половиной лет, будет ограничен 7,5%.
Bloomberg пишет, что Москва идет на этот шаг, испытывая дефицит и проблемы с доступом к финансированию в долларах и евро.
Также отмечается, что резкий рост положительного сальдо торгового баланса с Китаем (за 10 месяцев года выросло до 19 млрд долларов) привело к избытку китайской валюты у российских экспортеров.
"Такой шаг является важной демонстрацией локального применения интернационализации юаня и ключевым показателем меняющегося глобального финансового ландшафта. В долгосрочной перспективе выпуск Россией суверенных облигаций в юанях приведет к структурному сдвигу в дедолларизации", - цитирует агентство китайского аналитика.
Для Пекина, по данным издания, дебютный выпуск российских облигаций в юанях станет дополнением к рекордным 13 млрд юаней, которые в этом году привлекли иностранные правительства, включая Венгрию, Индонезию и Шарджу в ОАЭ.
Напомним, в ноябре СМИ сообщали о планах России выпустить внутренние облигации в китайских юанях. По данным СМИ, этот шаг призван покрыть рекордный бюджетный дефицит, вызванный войной против Украины.
Россия впервые выпускает государственные облигации в юанях для покрытия дефицита, который, по сообщениям, достиг 5,7 триллиона рублей.
Дебютный выпуск запланирован на 2 декабря 2025 года и предусматривает две серии бумаг со сроком погашения от 3 до 7 лет и номиналом 10 000 юаней каждая. Заинтересованные инвесторы могут подавать заявки, а техническое размещение облигаций состоится 8 декабря.
По данным Главного таможенного управления КНР, торговля Китая с Россией продолжает снижаться: за первые 10 месяцев она упала на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,3 трлн юаней (184,7 миллиарда долларов США).