У Південній Кореї заявили, що КНДР могла передати Росії балістичні ракети малої дальності

Військові Південної Кореї вважають, що КНДР, окрім артилерійських снарядів, могла передати Росії також балістичні ракети малої дальності та переносні зенітні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Зазначається, що таку оцінку дав південнокорейський Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ) на тлі побоювань щодо розширення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою після вересневої зустрічі диктаторів Кім Чен Ина та Володимира Путіна.

Як заявив високопоставлений південнокорейський військовий чиновник, із північнокорейського порту Раджин до російського Владивостока було відправлено близько 2000 контейнерів з військовою технікою та боєприпасами.

Зазначимо, що такі дані вдвічі перевищують кількість контейнерів, про які повідомляли в Білому домі 13 жовтня з урахуванням даних супутникових знімків, зроблених у вересні.

У Сеулі вважають, що цей обсяг здатний вмістити понад 200 тисяч 122-мм артилерійських снарядів або понад 1 мільйон 152-мм снарядів, які використовуються і РФ, і КНДР.

"Північна Корея, можливо, також постачала до Росії іншу зброю, у тому числі танкові боєприпаси серії Т, протитанкові керовані ракети, ракетні установки, гвинтівки та кулемети та, можливо, балістичні ракети малої дальності", - йдеться у публікації.

Південнокорейський чиновник розповів журналістам, що ознаки постачання зброї Північною Кореєю до РФ з'явилися з середини 2022 року, а "торгівля зброєю морськими шляхами збільшилася в серпні, незадовго до візиту Кім Чен Ина до Росії".

За даними ОКНШ, було зафіксовано, що північнокорейські судна прямували до Росії раз на тиждень у період із серпня по вересень, але з жовтня - кожні 3-4 дні було помічено 3-4 кораблі.

Передача КНДР озброєння Росії

Північна Корея відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання розпочалось ще в серпні поточного року.

КНДР здійснила вже близько 10 поставок зброї до Росії, яких може вистачити приблизно на два місяці обстрілів.

Після нещодавнього візиту Кім Чен Ина до Росії, Білий дім заявив про те, що режим диктатора надав окупантам 1000 контейнерів з військовою технікою та боєприпасами.

Зазначимо, що за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати Росію у війні проти нашої країни, та пояснив причину.