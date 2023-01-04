Росія вже втратила 60% своїх бойових танків і 70% ракет, - Генштаб ЄС

З моменту початку повномаштабного вторгнення в Україну Росія втратила 60% свого загального запасу бойових танків і 70% ракет, придатних для наземних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lefigaro .

"За нашими найбільш достовірними оцінками, щонайменше 60 тисяч російських військових було вбито і втричі більше поранено, що означає, що близько 250 тисяч російських військових зараз нездатні до ведення бою", - сказав командувач Військової місії Європейського Союзу адмірал Ерве Блежан у листопаді 2022 року під час виступу перед депутатами Національної асамблеї Франції.

За його словами, втрати з українського боку оцінити важче, і в ЄС вважають, що вони нижчі за російські, "але все одно значні".

"Росія втратила 60% свого танкового арсеналу, а також 70% свого запасу ракет, придатних для ураження наземних цілей. Тому зараз вона використовує зенітні ракети для ураження наземних цілей, з відповідними проблемами з точністю, і розраховує на постачання обладнання з Ірану або Північної Кореї", - додав адмірал.

Наразі, за словами Блежала, важко оцінити характер поставок РФ з Північної Кореї. При цьому вже точно відомо, що Іран допомагає агресору дронами, а зараз ще й ведуться переговори щодо постачання балістичних ракет.

Також, за оцінками Євросоюзу, Росія втратила 40% бронетранспортерів та 20% артилерії.

Він спрогнозував відновлення активних наступальних дій з боку України навесні 2023 року. До цього часу українським військовим потрібно зібрати три нові армійські корпуси чисельністю приблизно 75 тисяч осіб. Блежала пояснив, що це "приблизна чисельність сухопутної оперативної групи французької армії".

"Тому, як ніколи, це війна на виснаження, і українці потребують нашої підтримки, щоб відновити свої сили, відремонтувати або замінити озброєння, та підтримку у відновленні своїх сил, ремонті або заміні пошкодженого чи знищеного озброєння й техніки, а також мати можливість продовжити відвоювання територій, анексованих після зими", - наголосив начальник Генштабу ЄС.