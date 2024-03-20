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Росія вже програла війну проти України, - Салліван

Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Росія не змогла виконати свої плани на повномасштабне вторгнення, тому вона вже програла у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана під час брифінгу з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

"Ми вважаємо, що Росія вже програла у цій війні. Що мала намір зробити Росія? Стерти Україну з карти. Стерти з історії саму ідею бути українцем. Це вже не вдалося", - наголосив Салліван.

Він нагадав, що атака Росії на Київ провалилася, країна-агресор не змогла повалити демократично обраний український уряд і зламати дух українського народу. Таким чином, плани, які російський диктатор Володимир Путін виклав на початку війни, "не були виконані і ніколи не будуть".

"Але цього недостатньо. Зрештою, нам потрібно досягти ситуації, за якої Україна більше не страждатиме від загрози та натиску російської армії, коли вона зможе не тільки бути вільною та незалежною, але також у безпеці. Це те, над чим ми будемо працювати", - додав Салліван.

Успіхи України у війні

Нагадаємо, Україні вдалося досягти низки успіхів із початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Зокрема, наші захисники деокупували більше половини тих територій, які були захоплені ворогом.

Також наші військові змогли відігнати Чорноморський флот РФ із західної частини Чорного моря, що дозволило запустити морський експорт.

Нещодавно глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що російський диктатор Володимир Путін кожною ракетою, яка була випущена по Україні, показує, що хоче повністю знищити нашу країну.

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