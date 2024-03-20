Росія вже програла війну проти України, - Салліван

"Ми вважаємо, що Росія вже програла у цій війні. Що мала намір зробити Росія? Стерти Україну з карти. Стерти з історії саму ідею бути українцем. Це вже не вдалося", - наголосив Салліван.

Він нагадав, що атака Росії на Київ провалилася, країна-агресор не змогла повалити демократично обраний український уряд і зламати дух українського народу. Таким чином, плани, які російський диктатор Володимир Путін виклав на початку війни, "не були виконані і ніколи не будуть".

"Але цього недостатньо. Зрештою, нам потрібно досягти ситуації, за якої Україна більше не страждатиме від загрози та натиску російської армії, коли вона зможе не тільки бути вільною та незалежною, але також у безпеці. Це те, над чим ми будемо працювати", - додав Салліван.