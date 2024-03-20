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Россия уже проиграла войну против Украины, - Салливан

Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Россия не смогла выполнить свои планы на полномасштабное вторжение, поэтому она уже проиграла в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время брифинга с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

"Мы считаем, что Россия уже проиграла в этой войне. Что намеревалась сделать Россия? Стереть Украину с карты. Стереть из истории саму идею быть украинцем. Это уже не удалось", - подчеркнул Салливан. 

Он напомнил, что атака России на Киев провалилась, страна-агрессор не смогла сокрушить демократически избранное украинское правительство и сломить дух украинского народа. Таким образом, планы, которые российский диктатор Владимир Путин изложил в начале войны, "не были выполнены и никогда не будут". 

"Но этого недостаточно. В конце концов, нам нужно достичь ситуации, при которой Украина больше не будет страдать от угрозы и натиска российской армии, когда она сможет не только быть свободной и независимой, но также в безопасности. Это то, над чем мы будем работать", - добавил Салливан. 

Успехи Украины в войне

Напомним, Украине удалось достичь ряда успехов с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. В частности, наши защитники деоккупировали более половины тех территорий, которые были захвачены врагом.

Также наши военные смогли отогнать Черноморский флот РФ с западной части Черного моря, что позволило запустить морской экспорт.

Недавно глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что российский диктатор Владимир Путин каждой ракетой, которая была выпущена по Украине, показывает, что хочет полностью уничтожить нашу страну.

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