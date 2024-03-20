Россия уже проиграла войну против Украины, - Салливан

"Мы считаем, что Россия уже проиграла в этой войне. Что намеревалась сделать Россия? Стереть Украину с карты. Стереть из истории саму идею быть украинцем. Это уже не удалось", - подчеркнул Салливан.

Он напомнил, что атака России на Киев провалилась, страна-агрессор не смогла сокрушить демократически избранное украинское правительство и сломить дух украинского народа. Таким образом, планы, которые российский диктатор Владимир Путин изложил в начале войны, "не были выполнены и никогда не будут".

"Но этого недостаточно. В конце концов, нам нужно достичь ситуации, при которой Украина больше не будет страдать от угрозы и натиска российской армии, когда она сможет не только быть свободной и независимой, но также в безопасности. Это то, над чем мы будем работать", - добавил Салливан.