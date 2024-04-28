Росія вже 180 разів атакувала ТЕС в Україні з лютого 2022 року

"Якщо рахувати від початку повномасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції", - розповів він.

За його словами, обстріл окупантів, що відбвся 27 квітня, був четвертою великою атакою після аналогічних обстрілів 22, 29 березня і 11 квітня.

"Зараз аналізуємо наслідки цієї атаки (27 квітня, - ред), пошкодження серйозні. Чотири станції зазнали досить значних пошкоджень", - додав Сухарук.

Атаки РФ на ТЕС в Україні

Російські війська постійно атакують теплоелектростанції в Україні. Так, під час атаки 22 березня ударами РФ було пошкоджено всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

29 березня під час чергового обстрілу було атаковано одразу три теплоелектростанції в Україні. Зокрема, було поранено енергетика. Тоді повідомлялося про загалом 160 ударах по теплоелектростанціях з початку вторгнення.

11 квітня під час масованого удару по Україні була повністю зруйнована Трипільська ТЕС у Київській області. До цього вона була найбільшим постачальником електроенергії відразу в три регіони - у Київську, Черкаську та Житомирську області.

А в ніч на 27 квітня російські окупанти атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК.