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Россия уже 180 раз атаковала ТЭС в Украине с февраля 2022 года

Фото: россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС 11 апреля (centrenergo com)
Автор: Наталия Гурковская

В ДТЭК посчитали общее количество атак на украинские теплоэлектростанции с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Если считать с начала полномасштабного вторжения, то это уже оккупанты почти 180 раз обстреляли наши теплоэлектростанции", - рассказал он.

По его словам, произошедший 27 апреля обстрел окупантов был четвертой большой атакой после аналогичных обстрелов 22, 29 марта и 11 апреля.

"Сейчас анализируем последствия этой атаки (27 апреля, - ред), повреждения серьезные. Четыре станции получили достаточно значительные повреждения", - добавил Сухарук.

Атаки РФ на ТЭС в Украине

Российские войска постоянно атакуют теплоэлектростанции в Украине. Так, во время атаки 22 марта ударами РФ были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

29 марта во время очередного обстрела были атакованы сразу три теплоэлектростанции в Украине. В частности, был ранен энергетик. Тогда сообщалось об общей сложности 160 ударах по теплоэлектростанциях с начала вторжения.

11 апреля во время массированного удара по Украине была полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области. До этого она была самым крупным поставщиком электроэнергии  сразу в три региона - в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. 

А в ночь на 27 апреля российские оккупанты атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.

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ТЭС