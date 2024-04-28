Россия уже 180 раз атаковала ТЭС в Украине с февраля 2022 года

"Если считать с начала полномасштабного вторжения, то это уже оккупанты почти 180 раз обстреляли наши теплоэлектростанции", - рассказал он.

По его словам, произошедший 27 апреля обстрел окупантов был четвертой большой атакой после аналогичных обстрелов 22, 29 марта и 11 апреля.

"Сейчас анализируем последствия этой атаки (27 апреля, - ред), повреждения серьезные. Четыре станции получили достаточно значительные повреждения", - добавил Сухарук.

Атаки РФ на ТЭС в Украине

Российские войска постоянно атакуют теплоэлектростанции в Украине. Так, во время атаки 22 марта ударами РФ были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

29 марта во время очередного обстрела были атакованы сразу три теплоэлектростанции в Украине. В частности, был ранен энергетик. Тогда сообщалось об общей сложности 160 ударах по теплоэлектростанциях с начала вторжения.

11 апреля во время массированного удара по Украине была полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области. До этого она была самым крупным поставщиком электроэнергии сразу в три региона - в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

А в ночь на 27 апреля российские оккупанты атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.