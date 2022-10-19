Росія вводить особливий режим реагування в прикордонних з Україною областях

Російська Федерація запровадила середній рівень реагування в прикордонних з Україною областях. Також це стосується тимчасово окупованих Криму й Севастополя.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента Російської Федерації Володимира Путіна.
Середній рівень реагування було запроваджено в:
"Запровадити на територіях Республіки Крим, Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей і м. Севастополя режим (середній рівень реагування), - йдеться в указі диктатора.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Путін під час засідання Ради безпеки РФ оголосив про запровадження воєнного стану в тимчасово окупованих регіонах України.
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