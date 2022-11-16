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Росія ввела санкції проти Ірландії. У списку прем'єр і члени уряду

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Ірландія, Середа 16 листопада 2022 18:14
Росія ввела санкції проти Ірландії. У списку прем'єр і члени уряду Фото: ірландські політики і урядовці відтепер не зможуть в'їхати до Росії (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністерство закордонних справ Російської Федерації склало підсанкційний список із 52 представників урядовців і політичних діячів Ірландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

Зовнішньополітичне відомство РФ зазначило, що до московського "стоп-листа" включені ключові фігури з політичної сфери країни. При цьому російські дипломати мотивували це тим, що "уряд Ірландії беззастережно підтримує односторонні обмежувальні заходи, що вводяться Євросоюзом щодо громадян Росії".

Серед ірландських громадян, яким відтепер закрито в'їзд до РФ, - прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, його заступник Лео Варадкар, голова нижньої палати парламенту Шон О'Форіл, міністр закордонних справ Саймон Ковні, міністр юстиції Хелен Макенті, міністр фінансів Паскаль Донохью, низка сенаторів та депутатів нижньої палати ірландського парламенту.

Нагадаємо, 14 листопада Росія ввела санкції проти онука Степана Бандери, актора Джима Керрі, а також ще 98 громадян Канади.

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