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Россия ввела санкции против Ирландии. В списке премьер и члены правительства

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Ирландия, Среда 16 ноября 2022 18:14
Россия ввела санкции против Ирландии. В списке премьер и члены правительства Фото: ирландские политики и чиновники отныне не смогут въехать в Россию (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Министерство иностранных дел Российской Федерации составило подсанкционный список из 52 представителей чиновников и политических деятелей Ирландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

Внешнеполитическое ведомство РФ отметило, что в московский "стоп-лист" включены ключевые фигуры из политической сферы страны. При этом российские дипломаты мотивировали это тем, что "правительство Ирландии безоговорочно поддерживает односторонние ограничительные меры, вводимые Евросоюзом в отношении граждан России".

Среди ирландских граждан, которым теперь закрыт въезд в РФ, - премьер-министр Ирландии Михал Мартин, его заместитель Лео Варадкар, глава нижней палаты парламента Шон О'Форил, министр иностранных дел Саймон Ковни, министр юстиции Хелен Макенти, министр финансов Паскаль Донохью, ряд сенаторов и депутатов нижней палаты ирландского парламента.

Напомним, 14 ноября Россия ввела санкции против внука Степана Бандеры, актера Джима Керри, а также еще 98 граждан Канады.

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