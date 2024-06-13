Росія втручатиметься у вибори президента США, щоб скоротити підтримку України, - Bloomberg

За словами представників Офісу директора національної розвідки США, які побажали залишитися невідомими, Росія становить найсерйознішу загрозу в цьому виборчому циклі.

Співрозмовники видання кажуть, що Москва, ймовірно, розглядає вибори як можливість досягти своїх ширших цілей – скоротити підтримку військових зусиль України, підірвати довіру до демократичних інститутів і загалом до США.

Розвідувальне співтовариство очікує, що Росія скористається соціальними розбіжностями в США, включаючи протести в університетських містечках, додали чиновники.

Іран на виборах 2024 року має намір діяти як агент хаосу, сіючи внутрішні чвари та навіть пропагуючи насильство, заявили джерела видання.

Водночас, за словами офіційних осіб, Китай дотримується більш обережного підходу і усвідомлює потенційний удар, який може супроводжувати втручання у вибори.

Центр іноземного шкідливого впливу ODNI, який почав працювати у вересні 2022 року, намагатиметься протистояти цим загрозам за допомогою аналізу медіа.