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Росія втручатиметься у вибори президента США, щоб скоротити підтримку України, - Bloomberg

Ілюстративне фото (focus.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Дедалі більше противників США на чолі з Росією прагнуть вплинути на президентські вибори 2024 року за допомогою найнятих комерційних фірм і використання генеративного штучного інтелекту,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами представників Офісу директора національної розвідки США, які побажали залишитися невідомими, Росія становить найсерйознішу загрозу в цьому виборчому циклі.

Співрозмовники видання кажуть, що Москва, ймовірно, розглядає вибори як можливість досягти своїх ширших цілей – скоротити підтримку військових зусиль України, підірвати довіру до демократичних інститутів і загалом до США.

Розвідувальне співтовариство очікує, що Росія скористається соціальними розбіжностями в США, включаючи протести в університетських містечках, додали чиновники.

Іран на виборах 2024 року має намір діяти як агент хаосу, сіючи внутрішні чвари та навіть пропагуючи насильство, заявили джерела видання.

Водночас, за словами офіційних осіб, Китай дотримується більш обережного підходу і усвідомлює потенційний удар, який може супроводжувати втручання у вибори.

Центр іноземного шкідливого впливу ODNI, який почав працювати у вересні 2022 року, намагатиметься протистояти цим загрозам за допомогою аналізу медіа.

 

Нагадаємо, у квітні компанія Microsoft заявила, що російські онлайн-кампанії з впливу на майбутні президентські вибори в США активізувалися за останні 45 днів.

Розвідка США вважає РФ "найбільшою іноземною загрозою" для виборів в Америці.

Білий дім висловлював занепокоєння щодо можливого втручання Росії у президентські вибори 2024 року.

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