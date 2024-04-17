ua en ru
Чт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Microsoft зафіксувала активізацію російської кампанії по втручанню у вибори в США

Середа 17 квітня 2024 23:08
UA EN RU
Microsoft зафіксувала активізацію російської кампанії по втручанню у вибори в США Архівне фото: Microsoft зафіксувала активізацію російської кампанії по втручанню у вибори в США (flickr com jeepersmedia)
Автор: Дмитро Браславський

Російські онлайн-кампанії з впливу на майбутні президентські вибори в США активізувалися за останні 45 днів. Однак це відбувається повільнішими темпами.

Про це заявила компанія Microsoft, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що пов'язані з Росією акаунти поширюють суперечливий контент, націлений на американську аудиторію, зокрема критикують підтримку України з боку США.

У Microsoft уточнили, що російська активність не така інтенсивна, як під час попередніх виборів, однак вона може посилитися найближчими місяцями.

"Повідомлення про Україну - через традиційні засоби масової інформації та соціальні мережі - набрали обертів за останні два місяці завдяки поєднанню прихованих і явних кампаній, що охоплюють щонайменше 70 груп діяльності, пов'язаних із Росією, які ми відстежуємо", - заявили в Microsoft.

Компанія уточнила, що найбільш плідна з таких російських кампаній пов'язана з адміністрацією диктатора Володимира Путіна. Американські політичні оглядачі вважають, що зловмисне використання штучного інтелекту під час виборів у США стане ключовою проблемою, але в Microsoft запевняють, що простіші цифрові підробки зустрічаються частіше, ніж діпфейки.

Країни Заходу побоюються російського втручання в процес виборів

Росія намагається втрутитися у виборчий процес країн Заходу вже не вперше. Цього року в США відбуватимуться президентські вибори, тому у Вашингтоні стурбовані можливим втручанням з боку Москви. Про це говорив ще в лютому радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Пізніше Bloomberg писало, що США і Велика Британія провели переговори на високому рівні щодо ризиків безпеки, які можуть виникнути під час проведення виборів. Йшлося про втручання в цей процес Росії.

А в березні голова Головної виборчої комісії Ліна Петронене говорила, що РФ і Китай цього року готуються вплинути на результат виборів у Литві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Microsoft Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
США хочуть дати фінансову допомогу Україні в кредит, але його можуть списати
США хочуть дати фінансову допомогу Україні в кредит, але його можуть списати
DAILY
Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США