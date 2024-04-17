Microsoft зафіксувала активізацію російської кампанії по втручанню у вибори в США

Російські онлайн-кампанії з впливу на майбутні президентські вибори в США активізувалися за останні 45 днів. Однак це відбувається повільнішими темпами.

Про це заявила компанія Microsoft, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що пов'язані з Росією акаунти поширюють суперечливий контент, націлений на американську аудиторію, зокрема критикують підтримку України з боку США.

У Microsoft уточнили, що російська активність не така інтенсивна, як під час попередніх виборів, однак вона може посилитися найближчими місяцями.

"Повідомлення про Україну - через традиційні засоби масової інформації та соціальні мережі - набрали обертів за останні два місяці завдяки поєднанню прихованих і явних кампаній, що охоплюють щонайменше 70 груп діяльності, пов'язаних із Росією, які ми відстежуємо", - заявили в Microsoft.

Компанія уточнила, що найбільш плідна з таких російських кампаній пов'язана з адміністрацією диктатора Володимира Путіна. Американські політичні оглядачі вважають, що зловмисне використання штучного інтелекту під час виборів у США стане ключовою проблемою, але в Microsoft запевняють, що простіші цифрові підробки зустрічаються частіше, ніж діпфейки.