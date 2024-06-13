RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия будет вмешиваться в выборы президента США, чтобы сократить поддержку Украины, - Bloomberg

Иллюстративное фото (focus.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Все большее число противников США во главе с Россией стремятся повлиять на президентские выборы 2024 года с помощью нанятых коммерческих фирм и использования генеративного искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам представителей Офиса директора национальной разведки США, пожелавших остаться неизвестными, Россия представляет серьезную угрозу в этом избирательном цикле.

Собеседники издания говорят, что Москва, вероятно, рассматривает выборы как возможность достичь своих более широких целей – сократить поддержку военных усилий Украины, подорвать доверие к демократическим институтам и в целом в США.

Разведывательное сообщество ожидает, что Россия воспользуется социальными разногласиями в США, включая протесты в университетских городках, добавили чиновники.

Иран на выборах 2024 года намерен действовать как агент хаоса, сея внутренние склоки и даже пропагандируя насилие, заявили источники издания.

В то же время, по словам официальных лиц, Китай придерживается более осторожного подхода и отдает себе отчет в потенциальном ударе, который может сопровождать вмешательство в выборы.

Центр иностранного вредного влияния ODNI, начавший работать в сентябре 2022 года, будет пытаться противостоять этим угрозам посредством анализа медиа.

 

Напомним, в апреле компания Microsoft заявила , что российские онлайн-кампании по влиянию на предстоящие президентские выборы в США активизировались за последние 45 дней.

Разведка США считает РФ "самой большой иностранной угрозой" для выборов в Америке.

Белый дом выражал обеспокоенность по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВыборы в СШАВойна в Украине