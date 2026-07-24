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Росія втретє за добу масовано вдарила по Слов'янську, поранено 16 людей

22:02 24.07.2026 Пт
1 хв
Серед поранених внаслідок обстрілу - дитина
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки ворожого удару по Слов'янську (t.me/dsns_telegram)

Росія втретє менше ніж за добу вдарила по Слов'янську. Внаслідок обстрілу авіабомбами поранено 16 людей, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Російська авіація скинула три авіабомби по середмістю, одна з яких не здетонувала. Сапери вилучили її та знищать у встановленому порядку", - розповіли рятувальники.

Внаслідок удару частково зруйнований 5-поверховий житловий будинок та двоповерхова офісна будівля. Рятувальники визволили з-під завалів трьох поранених, ще двох евакуювали з 3-го поверху, серед них - маломобільна жінка.

"Загалом пошкоджені 16 багатоквартирних будинків та торговельні об'єкти. На місці ударів рятувальники розібрали 23 тонни будівельного сміття", - йдеться у заяві.

Фото: наслідки ворожого удару по Слов'янську (t.me/dsns_telegram)

В ДСНС зазначили, що внаслідок вибухів виникли два осередки займань. Зокрема, загорівся легковий автомобіль та двоповерхова будівля, пожежі були ліквідовані.

Нагадаємо, сьогодні у Слов'янську вранці двічі пролунали вибухи - окупанти скинули на місто авіабомби. Були пошкоджені житлові будинки, підприємство та дипломатична установа.

Внаслідок ранкового удару по місту загинули п'ятеро людей, ще дев'ятеро дістали поранення.

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