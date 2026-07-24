Россия третий раз за сутки массированно ударила по Славянску, ранены 16 человек

"Российская авиация сбросила три авиабомбы по центру города, одна из которых не сдетонировала. Саперы изъяли ее и уничтожат в установленном порядке", - рассказали спасатели.

В результате удара частично разрушен 5-этажный жилой дом и двухэтажное офисное здание. Спасатели освободили из-под завалов троих раненых, еще двоих эвакуировали с 3-го этажа, среди них - маломобильная женщина.

"В общей сложности повреждены 16 многоквартирных домов и торговые объекты. На месте ударов спасатели разобрали 23 тонны строительного мусора", - говорится в заявлении.

Фото: последствия вражеского удара по Славянску (t.me/dsns_telegram)

В ГСЧС отметили, что в результате взрывов возникли два очага возгораний. В частности, загорелся легковой автомобиль и двухэтажное здание, пожары были ликвидированы.