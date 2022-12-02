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Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб

Фото: Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України з початку повномасштабної війни ліквідували понад 90 тисяч російських військових. Лише минулої доби було вбито 650 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 2 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 90090 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків - 2916 (+1) од.
  • бойових броньованих машин - 5883 (+6) од.,
  • артилерійських систем - 1905 (+1) од.,
  • РСЗВ - 395 (+0) од.
  • засобів ППО - 210 (+й) од.,
  • літаків - 280 (+0) од.,
  • вертольотів - 262 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1564 (+2),
  • крилатих ракет - 531 (+0),
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4464 (+23) од.,
  • спеціальної техніки - 163 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.

Нагадаємо, за даними ISW,у районі Сватово – Кремінна Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії, просуваючись уперед у боях із російськими загарбниками.

Крім того, за добу ЗСУ відбили атаки ворога в районі 14 населених пунктів.

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