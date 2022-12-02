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Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб

Фото: Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабной войны ликвидировали более 90 тысяч российских военных. Только за прошедшие сутки были убиты 650 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 2 декабря ориентировочно составили:

  • личного состава - около 90090 (+650) человек ликвидировано,
  • танков - 2916 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 5883 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 1905 (+1) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средств ПВО - 210 (+й) ед,
  • самолетов - 280 (+0) ед,
  • вертолетов - 262 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1564 (+2),
  • крылатых ракет - 531 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4464 (+23) ед,
  • специальной техники - 163 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Напомним, по данным ISW, в районе Сватово - Кременная Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия, продвигаясь вперед в боях с российскими захватчиками.

Кроме того, за сутки ВСУ отразили атаки врага в районе 14 населенных пунктов.

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