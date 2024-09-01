Росія втратила понад 1300 солдат, 10 танків та 22 артсистеми: Генштаб оновив дані
Фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
За останню добу з 31 серпня на 1 вересня Росія втратила в Україні 1350 солдат. Загальна кількість втрат перевищила 616 тисяч військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 616300 (+1350) осіб;
- танків - 8592 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 16760 (+24) од.;
- артилерійських систем - 17636 (+22) од.;
- РСЗВ - 1176 од.;
- засоби ППО - 940 од.;
- літаків - 368 од.;
- вертольотів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня 14507 (+36) од.;
- крилаті ракети - 2557 од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 23881 (+56) од.;
- спеціальна техніка - 2991 (+14) од.
Нагадаємо, що згідно новому звіту американського Інституту вивчення війни (ISW), станом на 30 і 31 серпня росіяни знову мають просування в Донецькій області. Зокрема, на північ від Часового Яру, на південний схід від Покровська та на захід від Донецька.
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