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Росія втратила понад 1300 солдат, 10 танків та 22 артсистеми: Генштаб оновив дані

Неділя 01 вересня 2024 07:40
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Росія втратила понад 1300 солдат, 10 танків та 22 артсистеми: Генштаб оновив дані Фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу з 31 серпня на 1 вересня Росія втратила в Україні 1350 солдат. Загальна кількість втрат перевищила 616 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 616300 (+1350) осіб;
  • танків - 8592 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 16760 (+24) од.;
  • артилерійських систем - 17636 (+22) од.;
  • РСЗВ - 1176 од.;
  • засоби ППО - 940 од.;
  • літаків - 368 од.;
  • вертольотів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня 14507 (+36) од.;
  • крилаті ракети - 2557 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23881 (+56) од.;
  • спеціальна техніка - 2991 (+14) од.

Росія втратила понад 1300 солдат, 10 танків та 22 артсистеми: Генштаб оновив дані

Нагадаємо, що згідно новому звіту американського Інституту вивчення війни (ISW), станом на 30 і 31 серпня росіяни знову мають просування в Донецькій області. Зокрема, на північ від Часового Яру, на південний схід від Покровська та на захід від Донецька.

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