Росія втратила понад 1300 солдат, 10 танків та 22 артсистеми: Генштаб оновив дані

За останню добу з 31 серпня на 1 вересня Росія втратила в Україні 1350 солдат. Загальна кількість втрат перевищила 616 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що згідно новому звіту американського Інституту вивчення війни (ISW), станом на 30 і 31 серпня росіяни знову мають просування в Донецькій області. Зокрема, на північ від Часового Яру, на південний схід від Покровська та на захід від Донецька.

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