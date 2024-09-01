Россия потеряла более 1300 солдат, 10 танков и 22 артсистемы: Генштаб обновил данные

За последние сутки с 31 августа на 1 сентября Россия потеряла в Украине 1350 солдат. Общее количество потерь превысило 616 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Напомним, что согласно новому отчету американского Института изучения войны (ISW), по состоянию на 30 и 31 августа россияне вновь имеют продвижение в Донецкой области. В частности, на севере от Часового Яра, на юго-востоке от Покровска и на западе от Донецка.

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