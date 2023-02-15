Росія втратила уже половину своїх танків в Україні, - IISS

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Росія втратила від 2000 до 2300 танків. У результаті Москва була змушена спиратися на старіші моделі радянських часів.

"Вони не виробляють і не ремонтують настільки, щоб компенсувати ці втрати. Їх нинішній бронетанковий флот на фронті приблизно вдвічі менший, ніж на початку війни", - сказав Генрі Бойд, науковий співробітник IISS.

Проте московські військово-повітряні сили все ще здебільшого неушкоджені, і країна може розгорнути їх активніше на наступному етапі війни, повідомили в IISS.

Оцінка зроблена в той момент, коли Україна готується отримати партію танків із Заходу, включаючи американські "Abrams", німецькі "Leopard" та британські "Challenger", чиї можливості значно перевищують старі російські моделі.