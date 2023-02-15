UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія втратила уже половину своїх танків в Україні, - IISS

Фото: окупанти втратили половину своїх танків (t.me ressentiment_channel)
Автор: РБК-Україна

Близько половини своїх найкращих бойових танків втратила Росія з моменту вторгнення в Україну і щосили намагається їх замінити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Росія втратила від 2000 до 2300 танків. У результаті Москва була змушена спиратися на старіші моделі радянських часів.

"Вони не виробляють і не ремонтують настільки, щоб компенсувати ці втрати. Їх нинішній бронетанковий флот на фронті приблизно вдвічі менший, ніж на початку війни", - сказав Генрі Бойд, науковий співробітник IISS.

Проте московські військово-повітряні сили все ще здебільшого неушкоджені, і країна може розгорнути їх активніше на наступному етапі війни, повідомили в IISS.

Оцінка зроблена в той момент, коли Україна готується отримати партію танків із Заходу, включаючи американські "Abrams", німецькі "Leopard" та британські "Challenger", чиї можливості значно перевищують старі російські моделі.

Нагадаємо, наразі під час боїв на Донбасі Росія втрачає весь той потенціал, від якого в Кремлі очікували знищення України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація