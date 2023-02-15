Росія втратила уже половину своїх танків в Україні, - IISS

Близько половини своїх найкращих бойових танків втратила Росія з моменту вторгнення в Україну і щосили намагається їх замінити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Росія втратила від 2000 до 2300 танків. У результаті Москва була змушена спиратися на старіші моделі радянських часів.
"Вони не виробляють і не ремонтують настільки, щоб компенсувати ці втрати. Їх нинішній бронетанковий флот на фронті приблизно вдвічі менший, ніж на початку війни", - сказав Генрі Бойд, науковий співробітник IISS.
Проте московські військово-повітряні сили все ще здебільшого неушкоджені, і країна може розгорнути їх активніше на наступному етапі війни, повідомили в IISS.
Оцінка зроблена в той момент, коли Україна готується отримати партію танків із Заходу, включаючи американські "Abrams", німецькі "Leopard" та британські "Challenger", чиї можливості значно перевищують старі російські моделі.
Нагадаємо, наразі під час боїв на Донбасі Росія втрачає весь той потенціал, від якого в Кремлі очікували знищення України.
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