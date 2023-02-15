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Россия потеряла уже половину своих танков в Украине, - IISS

Фото: оккупанты потеряли половину своих танков (t.me ressentiment_channel)
Автор: РБК-Украина

Около половины своих лучших боевых танков потеряла Россия с момента вторжения в Украину и изо всех сил пытается их заменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), Россия потеряла от 2000 до 2300 танков. В результате Москва была вынуждена опираться на более старые модели советских времен.

"Они не производят и не ремонтируют настолько, чтобы компенсировать эти потери. Их нынешний бронетанковый флот на фронте примерно вдвое меньше, чем в начале войны", - сказал Генри Бойд, научный сотрудник IISS.

Однако московские военно-воздушные силы все еще в основном невредимы, и страна может развернуть их активнее на следующем этапе войны, сообщили в IISS.

Оценка сделана в тот момент, когда Украина готовится получить партию танков с Запада, включая американские Abrams, немецкие Leopard и британские Challenger, чьи возможности значительно превышают старые российские модели.

Напомним, в ходе боев на Донбассе Россия теряет весь тот потенциал, от которого вКремле ожидали уничтожение Украины.

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