Росія втратила до батальйону солдатів КНДР за два дні в Курській області, - Зеленський

КНДР допомагає РФ у війні

Нагадаємо, що восени 2024 року Пхеньян надав Москві допомогу у живій силі. За даними розвідки, КНДР відправила до Росії не менше 10 тисяч військових, які вже беруть участь у боях у Курській області.

Як зазначи в ГУР Міноборони, підрозділи КНДР та РФ зазнають втрат у боях проти українських військ.

Більше про участь бійців КНДР у війні та який це дає ефект на фронті - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що вчора, 3 січня, Сили спецоперацій розшифрували нову частину нотатника ліквідованого військового КНДР.

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