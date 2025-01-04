Россия потеряла до батальона солдат КНДР за два дня в Курской области, - Зеленский

КНДР помогает РФ в войне

Напомним, что осенью 2024 года Пхеньян предоставил Москве помощь в живой силе. По данным разведки, КНДР отправила в Россию не менее 10 тысяч военных, которые уже участвуют в боях в Курской области.

Как отметили в ГУР Минобороны, подразделения КНДР и РФ несут потери в боях против украинских войск.

Больше об участии бойцов КНДР в войне и какой это дает эффект на фронте - узнайте в материале РБК-Украина.

Заметим также, что вчера, 3 января, Силы спецопераций расшифровали новую часть записной книжки ликвидированного военного КНДР.

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