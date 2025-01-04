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Россия потеряла до батальона солдат КНДР за два дня в Курской области, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Россия потеряла до батальона северокорейских солдат. Эти цифры охватывают только потери в Курской области за последние два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что он выслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации в Курской области.

"В частности, в боях сегодня и вчера в районе одного села Махновка российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо", - подчеркнул президент.

Он также отметил украинских военных, которые уничтожают оккупантов.

"В целом я хочу отметить за профессиональные и результативные действия наших воинов Сил специальных операций и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - подчеркнул глава Украины.

КНДР помогает РФ в войне

Напомним, что осенью 2024 года Пхеньян предоставил Москве помощь в живой силе. По данным разведки, КНДР отправила в Россию не менее 10 тысяч военных, которые уже участвуют в боях в Курской области.

Как отметили в ГУР Минобороны, подразделения КНДР и РФ несут потери в боях против украинских войск.

Больше об участии бойцов КНДР в войне и какой это дает эффект на фронте - узнайте в материале РБК-Украина.

Заметим также, что вчера, 3 января, Силы спецопераций расшифровали новую часть записной книжки ликвидированного военного КНДР.

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