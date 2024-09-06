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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія втратила 6 тисяч солдатів під час операції ЗСУ у Курській області, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом першого місяця операції Збройних сил України (ЗСУ) на території Курської області Російська Федерація (РФ) втратила приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Як відзначив президент, сьогодні рівно місяць від початку операції Сил оборони України на території Курської області, звідки російський диктатор Володимир Путін готувався розпочати нову офензиву проти Сум. 

"Ми перевернули гру. І витискаємо війну на територію РФ завдяки нашому контрнаступі. Сьогодні ми контролюємо територію в понад 1300 квадратних кілометри у Курській області. Це включає зокрема понад сотню населених пунктів", - додав він.

За словами Зеленського, російські військові покинули значну частину території, коли побачили наближення українських бійців, інша ж частина була взята під контроль нашими силами в боях.

"Станом на зараз протягом першого місяця нашої операції російські війська втратили приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими лише у Курській області, а також десятки тисяч російських військ в інших зонах бойових дій", - відзначив президент. 

Бої у Курській 

З 6 серпня в Курській області Росії тривають активні бойові дії. Українські сили прорвали кордон і взяли під контроль величезні території, включаючи більше ста населених пунктів, серед яких і місто Суджа.

У прикордонних зонах Курської області Україна організувала військову комендатуру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ планує утримувати ці території до тих пір, поки Володимир Путін не погодиться на переговори.

Детальніше про причини, чому операція ЗСУ в Курській області сповільнилася, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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