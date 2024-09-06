Россия потеряла 6 тысяч солдат во время операции ВСУ в Курской области, - Зеленский

Как отметил президент, сегодня ровно месяц с начала операции Сил обороны Украины на территории Курской области, откуда российский диктатор Владимир Путин готовился начать новую офензиву против Сум.

"Мы перевернули игру. И вытесняем войну на территорию РФ благодаря нашему контрнаступлению. Сегодня мы контролируем территорию в более 1300 квадратных километров в Курской области. Это включает в том числе более сотни населенных пунктов", - добавил он.

По словам Зеленского, российские военные покинули значительную часть территории, когда увидели приближение украинских бойцов, другая же часть была взята под контроль нашими силами в боях.

"По состоянию на сейчас в течение первого месяца нашей операции российские войска потеряли примерно 6 тысяч солдат убитыми и ранеными только в Курской области, а также десятки тысяч российских войск в других зонах боевых действий", - отметил президент.

Бои в Курской области

С 6 августа в Курской области России продолжаются активные боевые действия. Украинские силы прорвали границу и взяли под контроль огромные территории, включая более ста населенных пунктов, среди которых и город Суджа.

В приграничных зонах Курской области Украина организовала военную комендатуру.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует удерживать эти территории до тех пор, пока Владимир Путин не согласится на переговоры.

Подробнее о причинах, почему операция ВСУ в Курской области замедлилась, читайте в материале РБК-Украина.