ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія втратила 5000 одиниць бронетехніки: британська розвідка назвала одну із причин

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 03 березня 2023 08:36
Росія втратила 5000 одиниць бронетехніки: британська розвідка назвала одну із причин Фото: Росія втратила на війні 5000 одиниць бронетехніки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія втратила на війні з Україною 5 тисяч одиниць бронетехніки. Однією з причин є нездатність виробляти системи захисту у промислових масштабах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, незважаючи на війну в Україні, російські оборонні підприємства продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних виставках озброєнь.

Зокрема, на нещодавньому заході було представлено систему активного захисту "Арена-Е", призначену для підвищення живучості бронетехніки.

У рекламі йдеться про те, що вона усуне загрози, найбільш небезпечні для бронетехніки: "Якщо ви цінуєте свою броню та екіпажі, вам потрібна "Арена-Е".

Водночас не надходило доказів встановлення систем "Арена-Е" на власні машини Росії в Україні, де вона втратила понад 5000 одиниць бронетехніки.

"Ймовірно, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах - проблема, що посилюється дією міжнародних санкцій", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, ЗСУ розгромили російську армію у найбільшій танковій битві цієї війни. Під Вугледаром Росія втратила не менше 130 танків та бронетранспортерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Війна Росії проти України
NEWS
Під Москвою жителі одного з міст чули гучний вибух: відео
Під Москвою жителі одного з міст чули гучний вибух: відео
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін