Россия потеряла 5000 единиц бронетехники: британская разведка назвала одну из причин

Россия потеряла на войне с Украиной 5000 единиц бронетехники. Одной из причин является неспособность производить системы защиты в промышленных масштабах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, несмотря на войну в Украине, российские оборонные предприятия продолжают демонстрировать свою продукцию на крупных международных выставках вооружений.

В частности, на недавнем мероприятии была представлена система активной защиты "Арена-Э", предназначенная для повышения живучести бронетехники.

В рекламе говорится, что она устранит угрозы, наиболее опасные для бронетехники: "Если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна "Арена-Э".

Вместе с тем, не поступало доказательств установки систем "Арена-Э" на собственные машины России в Украине, где она потеряла более 5000 единиц бронетехники.

"Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах - проблема, которая усугубляется действием международных санкций", - отмечают в Минобороны Британии.