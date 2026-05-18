Росія втрачає оберти. Посол ЄС назвала умови, за яких має закінчитись війна

"Росія втрачає оберти. Україна починає рішуче давати відсіч. Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну. Але не на умовах, які диктує Кремль. На умовах, які можуть прийняти обидві сторони", - наголосила вона.

Матернова зазначила, що рідко пише про атаки України на країну-агресорку, і додала, що в ніч на 17 травня Київ здійснив одну з найбільших атак дронів.

"Останніми місяцями Україна значно посилила свої атаки на військові цілі глибоко на території Росії, відповідно до своїх технологічних можливостей. Російська влада повідомила про сотні дронів над Московською областю, пошкодження стратегічних будівель та хаос в аеропортах", - повідомила посол.

Вона підкреслила, що РФ не здатна перемогти Україну на полі бою, адже у неї закінчуються солдати, мотивація та витривалість.

"А оскільки вона програє на фронті, вона посилює атаки на цивільне населення", - зауважила Матернова.

Нагадаємо, нещодавно з’явилися дані, що довіра до Володимира Путіна серед росіян упала до найнижчого рівня за весь час повномасштабної війни. Це підтверджують навіть офіційні опитування.