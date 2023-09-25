Росія втрачає контроль над українським морським експортом, - Держдеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Управління з координації санкцій Держдепу США Джеймса О'Браєна.

"Україна вже зараз має у своєму розпорядженні кілька судів, які вийшли з портів і залишаються в територіальних водах. Крім того, російські атаки на українські судна призводять до підвищення ставок страховиків і збільшення витрат Москви", - підкреслив чиновник.

Як відомо, другий корабель із зерном вийшов із українського порту і вже прибув до Туреччини. Ще три кораблі прямують до наших портів під завантаження експортною продукцією. Це дає підстави припускати, що РФ втратила контроль над українським експортом, і це дає можливість Україні розблокувати порти для всіх видів продукції, а не тільки зернові, як раніше.

Раніше у Федерації роботодавців України (ФРУ) заявили, що повне розблокування чорноморських портів України для всіх видів вантажів дасть Україні зростання ВВП на 15%, 200 мільярдів гривень додаткових податкових надходжень на рік та понад $25 мільярдів додаткової валютної виручки щорічно.