Россия теряет контроль над украинским морским экспортом, - Госдеп

Россия теряет контроль над украинским морским экспортом, и в ближайшие недели эта тенденция будет усиливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Управления по координации санкций Госдепа США Джеймса О’Брайена

"Украина уже сейчас располагает несколькими судами, которые вышли из портов и остаются в территориальных водах. Кроме того, российские атаки на украинские суда приводят к повышению ставок страховщиков и увеличению расходов Москвы", - подчеркнул чиновник.

Как известно, второй корабль с зерном вышел из украинского порта и уже прибыл в Турцию. Еще три корабля следуют в наши порты под загрузку экспортной продукцией. Это дает основания предполагать, что РФ потеряла контроль над украинским экспортом, и это дает Украине возможность разблокировать порты для всех видов продукции, а не только зерновые, как раньше.

Ранее в Федерации работодателей Украины (ФРУ) заявили, что полная разблокировка черноморских портов Украины для всех видов грузов даст Украине рост ВВП на 15%, 200 миллиардов гривен дополнительных налоговых поступлений в год и более $25 миллиардов дополнительной валютной выручки ежегодно.